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В Калининградской области выявляемость рака на ранней стадии за два года выросла в 13,5 раз

Автор: Екатерина Медведева
13:51
  1910
За последние два года в Калининградской области в 13,5 раза выросла выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, во время открытия всероссийской конференции "Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи".
 
"Выявляемость два года назад составляла 4%, а с приходом нового министра здравоохранения и с внедрением новых решений, которые он предложил, выросла до 54%. Это позволяет нам говорить, что если мы не вылечим этого человека здесь, то он как минимум узнает о своей болезни и мы сможем оказать ему помощь, может быть, в других городах", — пояснил Алиханов. 
 
Губернатор добавил, что в первичном звене медицинской сферы региона остаются "определённые проблемы".
 
"Работа идёт, и это касается не только онкологии или кардиологии, но и других вещей. Потому что есть проблемы с поликлиниками, в том числе и с детскими. Но есть и движение в этом смысле вперёд. Понятно, что в первый год всё охватить мы не смогли. Думаю, что за 2018–2019 годы мы всю эту тему закроем", — резюмировал Алиханов.
 
Как ранее писал Клопс.Ru, во время открытия Центра женского здоровья на Иванникова губернатор сообщил, что в 2018 году запланировано выделение средств на ремонт второй части здания, чтобы в итоге открыть там Центр семейного здоровья. В 2017 году в одной из детских поликлиник и ЦКГБ начали внедрять новую систему, которая включает ряд таких мер по рационализации работы, как увеличение количества окошек в регистратуре, распределение потоков пациентов и предварительная запись на определённые процедуры. Предполагалось, что новая система должна была повсеместно заработать в марте-апреле 2017 года. 
 

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