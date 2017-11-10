В Калининградской области выявляемость рака на ранней стадии за два года выросла в 13,5 раз

За последние два года в Калининградской области в 13,5 раза выросла выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, во время открытия всероссийской конференции "Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи".

"Выявляемость два года назад составляла 4%, а с приходом нового министра здравоохранения и с внедрением новых решений, которые он предложил, выросла до 54%. Это позволяет нам говорить, что если мы не вылечим этого человека здесь, то он как минимум узнает о своей болезни и мы сможем оказать ему помощь, может быть, в других городах", — пояснил Алиханов.

Губернатор добавил, что в первичном звене медицинской сферы региона остаются "определённые проблемы".

"Работа идёт, и это касается не только онкологии или кардиологии, но и других вещей. Потому что есть проблемы с поликлиниками, в том числе и с детскими. Но есть и движение в этом смысле вперёд. Понятно, что в первый год всё охватить мы не смогли. Думаю, что за 2018–2019 годы мы всю эту тему закроем", — резюмировал Алиханов.