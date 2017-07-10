Алиханов рассказал о планах по открытию Центра семейного здоровья

В 2018 году правительство региона планирует выделить средства на ремонт второй части здания на ул. Иванникова, в котором раньше был онкодиспансер. Об этом во время открытия Центра женского здоровья в понедельник, 10 июля, заявил врио губернатора Антон Алиханов. На этих площадях в перспективе может появиться Центр семейного здоровья.
"Эти деньги мы в следующем году выделим, несмотря на то что мы начнём строительство онкоцентра. Строительство онкоцентра займёт 2–3 года в зависимости от того, как строители будут работать. Нам в любом случае нужно, чтобы качество здоровья росло и улучшались условия, в которых находятся пациенты", — сказал Алиханов.
Врио губернатора выразил надежду, что к следующему году планы по ремонту оставшейся части здания можно будет реализовать. "Я надеюсь, что мы сделаем здесь не Центр женского здоровья, а Центр семейного здоровья. Ну и понятно, что онкопалаты здесь в любом случае сохранятся", — резюмировал Алиханов.
10 июля открылся Центр женского здоровья. Записаться на бесплатный приём можно через сайт
. В конце марта 2017 года врио регионального министра здравоохранения Александр Кравченко заявил, что Центр женского здоровья на ул. Иванникова сможет принимать до 1 000 пациенток в месяц.
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