Алиханов пообещал построить онкоцентр в Родниках за два с половиной года

Антон Алиханов пообещал, что онкологический центр в Калининградской области построят максимум за два с половиной года. Об этом губернатор сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, во время открытия всероссийской конференции "Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи".

"Строительство онкоцентра для нас является приоритетом. В этом году мы получили средства из Резервного фонда. Думаю, что до конца месяца мы уже выходим из экспертизы (проект центра пройдёт госэкспертизу — Прим. ред.) и в следующем месяце начинаем процедуры по торгам. Наша задача в течение двух — двух с половиной лет закончить вопрос с онкологией с точки зрения строительства онкоцентра", — заявил Алиханов.