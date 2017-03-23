Правительство Калининградской области определилось со стоимостью онкоцентра — на строительство заложено 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов во время марафона "Миллион против рака" в прямом эфире на радио "Балтик Плюс" рассказал, что стоимость работ удалось снизить почти вдвое, убрав из проекта 80 коек и ПЭТ-центр, который будет реализован совместно с институтом Курчатова, "Росатомом" и другими структурами. Илья Баринов заверил радиослушателей, что на качестве помощи и объёме принимаемых пациентов снижение стоимости работ никак не скажется.
"В онкоцентре останутся отделения диагностики и радиологии, стационар и поликлиника", — заявил Баринов.
По словам чиновника, несмотря на высокие показатели прохождения гражданами диспансеризации по онкологии (план выполняется примерно на 95%), сама процедура зачастую проходит формально. Решить проблему должно введение оценки эффективности врачей.
"По онкологии это будут показатели первичной выявляемости заболеваний, которая должна составлять более 50%. Это проведение определённого количества диспансеризаций на каждый район с учётом возраста населения. Третья обязательная вещь — это наличие не менее двух претендентов на должность главного врача и нулевая дебиторская задолженность по городу", — отметил врио заместителя председателя правительства.
Полномочный представитель Президента России в СЗФО и бывший губернатор области Николай Цуканов пообещал калининградцам,
что онкоцентр в регионе появится, "кто бы что ни говорил и что бы ни случилось".
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t606
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.