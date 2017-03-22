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Главная Новости Здоровье

Цуканов: Онкоцентр в Калининградской области будет, что бы ни случилось

14:49
  1003 1
Фото из архива Клопс.Ru
Полномочный представитель Президента России в СЗФО и бывший губернатор области Николай Цуканов пообещал калининградцам, что онкоцентр в регионе появится, "кто бы что ни говорил и что бы ни случилось". Такую уверенность он высказал в эфире "Балтик Плюс" в среду, 22 марта. 

"Может быть, с финансовой точки зрения это дорогой проект, но с точки зрения необходимости для Калининградской области я бы не хотел его вообще обсуждать. Он нужен, потому что каждый год выявляется большое количество людей, которые болеют страшной болезнью, которые ждут помощи, которые сегодня вынуждены ездить в Санкт-Петербург, Москву, Белоруссию, другие ближайшие страны. И на самом деле — как оценить деньгами жизнь ребёнка? Поэтому я считаю, что онкологический центр в Калининградской области должен быть: что бы там ни случилось, кто бы что ни говорил. И он будет. Он будет обязательно, кто бы что ни говорил. Какой он уже будет — ну, ещё раз пусть специалисты посмотрят сегодня, исходя из экономической ситуации", — заявил Цуканов. 

Полпред пообещал оказывать содействие строительству центра "на любом уровне".

Конкурс на доработку проекта онкологического центра в Калининградской области планируют объявить через несколько недель. Сейчас проект пересматривают и хотят сделать дешевле заявленных изначально восьми миллиардов. 

В среду, 22 марта, на "Балтик Плюс" проходит марафон в поддержку строительства онкоцентра в Калининграде. С 8:00 до 18:00 слушателей призывают звонить по т. 92-62-22 и голосовать за неотложное строительство онкологического центра (или против него), а также на горячую линию 341-833, где можно рассказать собственные истории борьбы с раком.

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
15:39
Наступила весна. Запели птички.
Очнулся от спячки "деревенский лозунгатор - пустамеля!"
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