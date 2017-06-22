Калининградский онкоцентр начнут строить в конце этого года
Строительство калининградского онкоцентра обещают начать до конца этого года. Об этом в четверг, 22 июня, пишет "РИА Новости"
, ссылаясь на информацию от регионального министерства здравоохранения.
"В настоящее время завершается работа по корректировке проекта онкоцентра, и до конца года начнётся его строительство", — сообщили в областном минздраве.
В марте сообщалось, что правительство Калининградской области определилось со стоимостью онкоцентра — на строительство заложено 4,5 млрд рублей. Сообщалось, что стоимость работ удалось снизить почти вдвое,
убрав из проекта 80 коек и ПЭТ-центр, который будет реализован совместно с Институтом Курчатова, "Росатомом" и другими структурами.
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