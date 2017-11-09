В МБУ "Гидротехник" предложили способ борьбы с подтоплениями в Московском районе

В МБУ "Гидротехник" предложили углубить устье реки Лесной, чтобы не допустить подтопления улиц и домов в Московском районе Калининграда. Об этом в четверг, 9 ноября, журналистам сообщил глава предприятия Алексей Мойса.

По его словам, для выполнения работ необходима новая техника — в частности, шагающий экскаватор стоимостью в 25 млн рублей.

"Нужно заниматься доуглублением реки. Давно этого не делали, проходимость серьёзно уменьшилась. Однако это федеральные полномочия, и мы этого самостоятельно делать не можем", — отметил Мойса.

По словам специалиста, ещё одним фактором, который повлиял на подтопления в конце октября, стали трубы с коммуникациями, которые создают препятствия при паводках и подъёме уровня воды. Пока сотрудники МБУ "Гидротехник" занимаются обрезкой деревьев у устьев реки Лесной.