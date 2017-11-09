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Главная Новости Общество

Алиханов рассказал о предстоящей ротации кадров в муниципалитетах Калининградской области

08 ноября 201721:36
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Кабинет министров в правительстве региона сформирован, но не исключена ротация кадров в руководстве муниципалитетов и департаментов за счёт кадрового резерва. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет в среду, 8 ноября ТАСС.
 
"Очевидно, что у нас будут ротироваться и главы администраций муниципалитетов, и мы будем брать людей на должности директоров департаментов, заместителей министров, для того, чтобы они включались в работу и дальше, возможно, шли на вырост", - сказал глава региона.
 
По словам Алиханова, в области состоялся конкурс "Команда единомышленников", в котором приняли участие более тысячи претендентов. По итогам конкурса сформирован новый кадровый резерв.
 
Одна из смен глав муниципалитета произойдет в  Светлогорском районе области, где заявление об увольнении написал глава районной администрации Александр Ковальский, заявивший СМИ о якобы совершенном на него вооруженном покушении.
 
Алиханов отметил, что решение по назначению нового главы будет принимать муниципальный Совет депутатов. Областные власти рассчитывают, что муниципалитет возглавит компетентный специалист, но навязывать своего мнения не будут, подчеркнул губернатор.
 

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