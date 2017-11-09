Алиханов рассказал о предстоящей ротации кадров в муниципалитетах Калининградской области

Кабинет министров в правительстве региона сформирован, но не исключена ротация кадров в руководстве муниципалитетов и департаментов за счёт кадрового резерва. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет в среду, 8 ноября ТАСС

"Очевидно, что у нас будут ротироваться и главы администраций муниципалитетов, и мы будем брать людей на должности директоров департаментов, заместителей министров, для того, чтобы они включались в работу и дальше, возможно, шли на вырост", - сказал глава региона.

По словам Алиханова, в области состоялся конкурс "Команда единомышленников", в котором приняли участие более тысячи претендентов. По итогам конкурса сформирован новый кадровый резерв.

Одна из смен глав муниципалитета произойдет в Светлогорском районе области, где заявление об увольнении написал глава районной администрации Александр Ковальский, заявивший СМИ о якобы совершенном на него вооруженном покушении