Ёж-альбинос, тарантул и хамелеон: где калининградцы покупают и как содержат экзотических животных

Тарантулы, змеи и даже крокодилы — этих животных многие предпочитают сегодня привычным собакам и кошкам. Где брать экзотических питомцев, как о них заботиться в домашних условиях и насколько это законно — разбирался Клопс.Ru.

Как приобрести экзотическое животное?

Некоторые виды змей, пауков, различных насекомых и ящериц можно без проблем приобрести в зоомагазинах Калининграда. За более редкими видами придётся обращаться в интернет-магазины. Ассортимент специализированных сайтов и виртуальных досок объявлений впечатляет: крупные дикие кошки, крокодилы, приматы, кенгуру, ядовитые змеи — и это ещё не весь список. При желании и должном количестве средств можно собрать частный зоопарк.

А денег понадобится немало: за одного тигра в среднем просят около 500 тысяч рублей, за сиамского крокодила — 110 тысяч, а за какую-нибудь мартышку — 150 тысяч. На одном из сайтов даже обещают доставку до Калининграда.

Жительница Калининграда приобрела таким образом африканского ежа-альбиноса. Это не очень дорогое животное, но его не встретишь в обычном зоомагазине. Девушка купила зверька за три тысячи рублей. Ёжик неприхотлив в уходе и радует детей владелицы, однако очень любит кусаться.

Ещё есть вариант попросить знакомых, которые отправляются за границу, привезти какого-нибудь необычного зверя, но здесь нужно учитывать законодательство. Согласно данным пресс-службы калининградской таможни, для ввоза редких и экзотических животных на территорию Калининградской области необходимо иметь разрешение, выдаваемое Росприроднадзором, а также ветеринарный сертификат.

Калининградец Максим Шевченко рассказал Клопс.Ru, что друзья привезли ему тарантула из ЮАР. По словам хозяина, паук доставлял проблемы только в первое время, когда постоянно сбегал из террариума. Затем питомец привык к новой обстановке и никаких трудностей не создавал.

Законно ли обладание экзотическим зверем?

И да, и нет. Одних спокойно разводят даже в домашних условиях, а других провозят нелегальными способами через границу. Всё зависит от редкости животного.

Стоит отметить, что российское законодательство в этой области имеет существенные пробелы. Если животное внесено в Красную книгу или список охраняемых, тогда хозяин рискует быть привлечённым по статьям 226.1 и 258.1 УК РФ. По ним полагается наказание вплоть до реального тюремного заключения и штрафа в размере до одного миллиона рублей.

А вот если животное в таких списках не числится, то юридическая ответственность за его обладание не полагается. Именно поэтому на различных сайтах можно приобрести крупных хищников и ядовитых животных.

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова считает непродуманность российского законодательства по отношению к экзотическим видам животных большой проблемой. "Очень жаль, что в нашей стране до сих пор нет нормального законодательства, которое бы регулировало эти процессы, — говорит Соколова. — Во многих европейских странах запрещено на законодательном уровне содержать дома краснокнижные виды животных, опасные виды животных. Помните недавнюю историю, когда наши сотрудники выезжали и ловили змею в туалете одного из офисов? Это хорошо, что нам, как правило, пока попадаются неядовитые змеи. И никто не может гарантировать, что у тебя за стенкой сосед не содержит какую-нибудь там суперредкую гадюку, которая по трубам не приползёт к тебе из-за того, что он недоглядел".

Подобные ситуации в Калининградской области довольно редко, но происходят. Например, в 2012 году от хозяев сбежал верблюд , решивший прогуляться по Советскому проспекту. Такое небольшое количество несчастных случаев можно объяснить особым географическим положением Калининградской области — регион со всех сторон окружён другими государствами. Как сообщает пресс-служба областной таможни, за последнее время попыток нелегального ввоза экзотических и редких видов животных не зафиксировано.

Как ухаживать за нестандартным питомцем?

Как сообщают владельцы экзотических животных, уход за питомцами особых сложностей обычно не вызывает. Однако стоит помнить многие нюансы.

Хамелеоны нуждаются в хорошо вентилируемом террариуме, а при застое воздуха получают заболевания лёгких и быстро умирают. Также им нужны достаточное освещение и правильный температурный режим.

С едой проблем обычно нет: эти ящерицы питаются насекомыми, которых можно легко найти в специализированных магазинах Калининграда.

Паукам-птицеедам в зависимости от вида нужен просторный горизонтальный или вертикальный террариум. В качестве подстилки подойдут древесные опилки, лишайник и гравий. Стоит также обеспечить плотность закрытия крышки, так как крупные пауки могут открыть её и сбежать. Место обитания пауков, как и хамелеонов, должно иметь достаточное освещение и правильный температурный режим.

Птицеедов стоит кормить живыми насекомыми, размер которых в несколько раз меньше, чем сам паук: более крупные могут затруднить пищеварение.

Пожалуй, самыми неприхотливыми экзотическими питомцами можно назвать палочников. Этот фактор делает их привлекательными в глазах начинающих любителей экзотики. Для них достаточно завести небольшой террариум или пластиковый контейнер, где дно засыпано торфом или корой деревьев. Питаются палочники листьями шиповника и роз, бобовыми культурами, пшеницей и рожью.



Куда деть надоевшее животное?

Те, кто продаёт экзотических зверей с рук, чаще всего уже намучились с ними и решили передать другим владельцам. Так, один калининградец ищет хозяев для маисового полоза вместе с террариумом по цене себестоимости. Причина очень проста: змею купили в подарок детям, а тем она надоела. Но, в отличие от кошек и собак, змею продать значительно труднее, так как далеко не каждый решится её приобрести.

Чаще всего горе-хозяева полагают, что надоевшего зверя можно передать в зоопарк. Однако обычно получают отказ. По словам директора Светланы Соколовой, причина в том, что хозяева не могут объяснить происхождение животного.

"Если есть подозрение, что это животное может быть привезено нелегально, зачем нам входить в эту цепочку? Кроме того, мы являемся членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов и поддерживаем её принципы. Основной принцип заключается в том, что должна соблюдаться генетическая чистота линий животных зоопарка. То есть происхождение их должно быть известно".

При этом директор калининградского зоопарка допускает послабление политики в некоторых маловероятных случаях. "Конечно, если там что-то прям редчайшее-редчайшее, и животное нужно спасать, и если у нас есть на это место, мы его примем. А если нам негде его содержать, то, вероятнее всего, мы откажем".

Директор отметила, что считает заведение экзотических зверей дома эгоистичным поступком. "Это не любовь к животным. Это может быть желание обладать, это может быть коллекционирование — всё что угодно. Но назвать любовью к животным это нельзя, — сказала она. — Ты любишь животных — пожалуйста, получай образование, становись профессионалом, начинай работать в зоопарках, в биоцентрах или ещё где-то. Ну а если ты заводишь чисто для себя, то ты любишь себя, а не животных".