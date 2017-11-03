Пятикоп: Подготовил письмо в Генпрокуратуру по поводу работы министра ЖКХ Максима Федосеева
Депутат Госдумы Александр Пятикоп подготовил письмо в Генеральную прокуратуру по поводу работы министра ЖКХ Максима Федосеева. Такое заявление народный избранник сделал на брифинге в пятницу, 3 ноября.
Пятикоп подчеркнул, что в течение года вёл переписку с главой регионального министерства. "Я готов сесть за стол вместе с депутатами и главами администраций и составить дорожную карту. Как-то пытался выбить деньги на реконструкцию набережной в Балтийске. День ВМФ празднуем, а у нас там как в послевоенные годы. Часть земли принадлежит Минобороны, а часть — государственные. Я пишу в министерство экономики. Орешкин отвечает: "Преждевременно обсуждать вопрос участия федерального бюджета в реконструкции набережной, потому что в 2014-м, 2015-м вы получили госфинансирование на подключение газа Светлого и Балтийска, но планы не реализованы". Кушхову (Амир Кушхов — экс-глава минстроя — Прим. ред.) продлили следствие
, а Максим Владимирович в какой связке был? Он сам по себе, что ли, был? Письмо подготовлено в Генпрокуратуру", — отметил Пятикоп.
Депутат подчеркнул, что после публикации поста в Facebook ему начали писать главы администраций. Не все следовали зову сердца, многие оставляли комментарии "по указке". "В два часа ночи главы администраций не спали и писали мне. Понятно, что дана была команда. Я просто предложил ответить населению. Ничего личного", — сказал депутат
.