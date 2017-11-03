На золоотвале "Дарита" приступили к работам по озеленению

В Калининграде на золоотвале "Дарита" начались работы по озеленению. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом стало известно в ходе рабочего выезда министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина.

Рекультивацию планируют завершить раньше намеченного срока. Часть территорий уже начали засевать травой.

"Несмотря на нынешние погодные условия, работы на золоотвале ведутся с опережением. Подрядная организация уже начала засевать травой откосы дамбы и канала", — отметил Ступин.