На территории золоотвала "Дарита" после рекультивации может появиться зона отдыха

Рекультивация золоотвала "Дарита" завершится до 2018 года. Об этом во время рабочего выезда на объект в среду, 12 июля, заявил врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков. Техническая часть работ завершится раньше — до конца 2017 года.
"До середины 2018 года планируется биологический этап, связанный с посадкой деревьев. До 2018 года, думаю, что это место будет превращено в территорию, которая может использоваться для отдыха калининградцев, для формирования спортивно-оздоровительных объектов. Зола, находящаяся под слоем грунта и покрытая растительностью, деревьями, безопасна. Ветровая эрозия исключается, чтобы в Преголю не попадали загрязняющие вещества, предусмотрено строительство дамбы, отгораживающего реку от места бывшего золоотвала, плюс специальная система фильтрации", — пояснил Шитиков.
На золоотвале "Дарита" работы ведутся на земельном участке площадью в пять гектаров
. Это составляет почти треть общей территории полигона на улице Ялтинской. Организована выемка растительного грунта. Разработка золоотвала ведётся экскаваторами и бульдозерами. Общий объём разработанных грунтов на этом объекте оценивается в 87,4 тысячи квадратных метров.
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