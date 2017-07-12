На территории золоотвала "Дарита" после рекультивации может появиться зона отдыха

Рекультивация золоотвала "Дарита" завершится до 2018 года. Об этом во время рабочего выезда на объект в среду, 12 июля, заявил врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков. Техническая часть работ завершится раньше — до конца 2017 года.

"До середины 2018 года планируется биологический этап, связанный с посадкой деревьев. До 2018 года, думаю, что это место будет превращено в территорию, которая может использоваться для отдыха калининградцев, для формирования спортивно-оздоровительных объектов. Зола, находящаяся под слоем грунта и покрытая растительностью, деревьями, безопасна. Ветровая эрозия исключается, чтобы в Преголю не попадали загрязняющие вещества, предусмотрено строительство дамбы, отгораживающего реку от места бывшего золоотвала, плюс специальная система фильтрации", — пояснил Шитиков.