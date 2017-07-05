На полигоне ТБО в пос. Космодемьянского и золоотвале "Дарита" началась рекультивация (фото)

На полигоне отходов в посёлке им. А. Космодемьянского и золоотвале "Дарита" начался технический этап рекультивации. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
По данным главы министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрия Шитикова, в июне, за первый месяц действия контракта, подрядчики провели подготовительные работы и приступили к техническому этапу рекультивации земель. Специалисты занимаются производством планировки. На техническом этапе работ формируются откосы, обустраиваются мелиоративные и гидротехнические сооружения.
Сообщается, что для ликвидации свалки в посёлке Космодемьянского подрядчик задействовал порядка семи единиц техники. От донных отложений уже очищена канава, расположенная по периметру тела полигона. Планируется перемещение около 600 тысяч квадратных метров свалочных масс, говорится в сообщении.
На золоотвале "Дарита" работы ведутся на земельном участке площадью в пять гектаров. "Это составляет почти треть общей территории полигона на улице Ялтинской", — отметили в пресс-службе. Организована выемка растительного грунта. Разработка золоотвала ведётся экскаваторами и бульдозерами. Общий объём разработанных грунтов на этом объекте оценивается в 87,4 тысячи квадратных метров.
По объёму финансирования рекультивация полигона в посёлке Космодемьянского и золоотвала на улице Ялтинской в Калининграде является крупнейшим экологическим мероприятием в Калининградской области за последние несколько лет. За два года на эти цели направляется более 700 миллионов рублей. Значительную часть этой суммы финансирует федеральный бюджет в рамках приоритетного проекта "Чистая среда". Это весомая помощь региону в ликвидации двух многолетних очагов загрязнения атмосферы, почвы и воды, — сказал глава региона Антон Алиханов.
Ранее Клопс.Ru сообщал, что в Калининградской области выбрали компанию
, которая займётся рекультивацией свалки ТБО в посёлке имени Космодемьянского. Победителем аукциона признали компанию ООО "Новый Свет-ЭКО" из Ленинградской области. Стоимость контракта — порядка 444 млн рублей.
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