На полигоне ТБО в пос. Космодемьянского и золоотвале "Дарита" началась рекультивация (фото)

На полигоне отходов в посёлке им. А. Космодемьянского и золоотвале "Дарита" начался технический этап рекультивации. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

По данным главы министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрия Шитикова, в июне, за первый месяц действия контракта, подрядчики провели подготовительные работы и приступили к техническому этапу рекультивации земель. Специалисты занимаются производством планировки. На техническом этапе работ формируются откосы, обустраиваются мелиоративные и гидротехнические сооружения.

Сообщается, что для ликвидации свалки в посёлке Космодемьянского подрядчик задействовал порядка семи единиц техники. От донных отложений уже очищена канава, расположенная по периметру тела полигона. Планируется перемещение около 600 тысяч квадратных метров свалочных масс, говорится в сообщении.

На золоотвале "Дарита" работы ведутся на земельном участке площадью в пять гектаров. "Это составляет почти треть общей территории полигона на улице Ялтинской", — отметили в пресс-службе. Организована выемка растительного грунта. Разработка золоотвала ведётся экскаваторами и бульдозерами. Общий объём разработанных грунтов на этом объекте оценивается в 87,4 тысячи квадратных метров.

По объёму финансирования рекультивация полигона в посёлке Космодемьянского и золоотвала на улице Ялтинской в Калининграде является крупнейшим экологическим мероприятием в Калининградской области за последние несколько лет. За два года на эти цели направляется более 700 миллионов рублей. Значительную часть этой суммы финансирует федеральный бюджет в рамках приоритетного проекта "Чистая среда". Это весомая помощь региону в ликвидации двух многолетних очагов загрязнения атмосферы, почвы и воды, — сказал глава региона Антон Алиханов.