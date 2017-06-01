В Калининграде выбрали подрядчика, который займётся рекультивацией полигона ТБО в пос. Космодемьянского

В Калининградской области выбрали компанию, которая займётся рекультивацией свалки ТБО в посёлке имени Космодемьянского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.



Победителем аукциона признали компанию ООО "Новый Свет-ЭКО" из Ленинградской области. Стоимость контракта — порядка 444 млн рублей. Работы будут произведены в два этапа. Сначала техническая рекультивация, а затем биологическая. Работы планируется завершить к октябрю 2018 года.

В январе врио губернатора Антон Алиханов заявлял, что регион вошёл в число участников проекта "Чистая страна" по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду. Предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета на рекультивацию полигона ТБО и золоотвала "Дариты". Объём федерального софинансирования составит за два года 473,9 млн рублей.