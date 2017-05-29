В Калининграде выбрали подрядчика, который займётся рекультивацией "Дариты"
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Калининградской области завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который займётся рекультивацией золоотвала целлюлозно-бумажного предприятия "Дарита". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Стоимость контракта составила почти 80 млн рублей. Заявки на участие подавали два участника. Победителем аукциона стало ООО "Дорстроймеханизация" из Новосибирска. Организация снизила стартовую цену тендера на 10%.
Подрядчик должен будет провести на территории участка коллекторно-дренажную и мелиоративную системы. По границе золоотвала планируется возвести дамбу вдоль водоохранной зоны Новой Преголи. Это необходимо, чтобы поверхностные воды с золоотвала не попадали в реку. Победитель аукциона проведёт работы по укреплению берегов канала и откоса дамбы. Будут выполнены также и работы по озеленению и благоустройству участка.
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