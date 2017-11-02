"Сейчас же не 1937 год": мнение политиков, общественников и журналистов о задержании Рудникова

В среду, 1 ноября, сотрудники силовых структур штурмовали редакцию газеты "Новые колёса". Некоторых сотрудников издания не выпускали из редакции семь часов. Депутат и учредитель издания Игорь Рудников был задержан правоохранительными органами возле дома, где он проживает. Ночью Рудникова увезли из редакции на скорой в бессознательном состоянии. Клопс.Ru решил поинтересоваться мнением политиков, журналистов и общественников относительно произошедшего.

Павел Фёдоров (бизнесмен, депутат калининградской областной думы)

"Может быть, все вчерашние события — это следственные мероприятия в рамках какого-то уголовного дела. Но это произошло с депутатом и редактором оппозиционной газеты, с которым не один губернатор пытался выяснять отношения: Боос судился с Рудниковым, Цуканов пытался с Рудниковым воевать.

Понимая это, должно быть официальное заявление силовой структуры. Надо успокоить общественность. К Игорю Рудникову можно по-разному относиться, но за него проголосовало несколько тысяч избирателей. Если бы это касалось слесаря Василия Васильевича, то дело не имело бы такого общественного резонанса. Я понимаю, что есть тайна следствия, но надо объяснять людям, что происходит — сейчас же не 1937 год!"

Владимир Никитин (уполномоченный по правам человека в Калининградской области)

"Я пока не располагаю информацией. Есть только слухи, слова третьих лиц… Я знаю, что задержание при определённых обстоятельствах может сопровождаться применением силы в рамках закона. Например, если было оказано сопротивление. Сам же формат подобного рода задержаний мне претит однозначно. Тем более когда они проходят в отношении гражданских лиц и не по делам, связанным с оружием или какими-то побоями, убийствами.

Я буду следить за этим делом. Если факты об избиении Игоря Рудникова или неоказании ему медицинской помощи подтвердятся, то, естественно, я буду обращаться к прокурору области, чтобы он выявил и наказал виновных.

Хочу отметить, что надзор и контроль за деятельностью ФСБ, МВД и СК в нашей стране имеет право осуществлять только один орган — прокуратура. Естественно, что ни журналистов, ни губернатора, ни уполномоченного по правам человека не допустят к тому, чтобы контролировать деятельность перечисленных органов власти".

Марина Васильева (соучредитель медиахолдинга "Западная пресса")

"Очень мало официальной информации. Если Игорь Рудников подозревается в том, что взял какие-то деньги за отказ что-то публиковать, то тогда озвучьте это и скажите, кто этот человек, который предлагал взятку. Ничего не известно доподлинно.

Со слов Игоря, пока его везли, несколько раз ударили по голове, хотя он просил этого не делать. Виноват Игорь Рудников или нет, избивать его и каким-то образом и измываться над сотрудниками редакции — перебор.

Знаю, что в глубоком шоке находится соучредитель газеты "Новые колёса" Светлана Березовская и она несколько раз теряла сознание. Это как же надо на человека давить, чтобы он в редакции в обморок упал?

Если примерить всю эту ситуацию на любую другую редакцию, то всё происходящее выглядит каким-то беспределом.

Я не за левых или правых, я не за белых или чёрных — я за истину. Чем больше правоохранительные органы нам сейчас будут давать информации, тем больше будет оснований давать этой ситуации оценку".

Алексей Шабунин (главный редактор информационного агентства "Русский запад")

"Налицо демонстративный характер действий правоохранительных органов. Если бы Игорь Рудников скрывался или были бы сведения о таких его планах… Но такого просто не могло быть, поскольку сегодня, 2 ноября, он должен был присутствовать в Центральном районном суде, где будет предоставлено последнее слово обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова. Если надо его задержать, то можно это сделать спокойно, тихо, без шума и журналистов и без каких-то физических воздействий. То, что этого не было сделано, свидетельствует о политическом характере, то есть рассчитывали произвести этой акцией воздействие на общество.

Считаю, что это было связано однозначно с его журналистской деятельностью и намеренно как раз накануне судебного заседания.

Если действия правоохранительных органов правомерны, то как минимум можно выпустить официальный пресс-релиз. Тут нельзя сослаться на какую-то тайну, потому что задержание производилось публично. Они разошлись, как слон в посудной лавке, поэтому совершенно непонятно, почему они молчат.

Это не те вопросы, которые следует задавать правительству и горадминистрации. У них нет компетенции оказывать влияние на то, что происходит. Этим делом должны заинтересоваться федеральные органы: Генеральная прокуратура, Следственный комитет, ФСБ".

Соломон Гинзбург (общественный деятель, политический обозреватель)

"Я полагаю, что губернатор срочно должен вмешаться и сделать заявление, в котором объяснит, что происходит в Калининградской области. Потому что мы опозорились не только на всю Россию, но и на весь мир.

Я не понимаю, почему надо было применять физическое насилие по отношению к журналисту. Игорь Рудников разве владеет какими-то единоборствами и оказал сопротивление при задержании? Скорее, это напоминало пытку.

Интересно, что не так давно ряд руководителей средств массовой информации, включая Игоря Рудникова, Арсения Махлова и Бориса Образцова, уже обратились к руководству области с заявлением о том, что в регионе практически не осталось независимых СМИ и некоторые журналисты подвергаются серьёзному давлению. Они писали об "административной дубине", которая нависла над их головами".