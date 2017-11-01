За семь часов из редакции "Новых колес" силовики выпустили только двух журналистов

За семь последних часов с момента приезда сотрудников правоохранительных органов в "Новые колеса" только два журналиста издания покинули свой офис. Об этом с места события сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Последним редакцию покинул около двух часов назад журналист Александр Захаров. На выходе он сообщил, что за ним должны последовать его коллеги, но больше никто так и не вышел. Чуть ранее офис покинула внештатница Дина Якшина.

По их словам, журналистов не допрашивали, но и не объясняли причины появления правоохранителей в здании редакции.

За последние четыре часа в редакцию заходили и выходили несколько человек, у которых были нашивки ФСБ.