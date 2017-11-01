Актёр Александр Балуев назвал инцидент в Храброво "недоразумением"
Актёр Александр Балуев прокомментировал инцидент в калининградском аэропорту Храброво. Об этом сообщает "РИА Новости"
.
"Мне опровержения никакие не нужны. Произошло какое-то недоразумение, которое почему-то раздувается в прессе. Я уже в Москве", — заявил Балуев.
Ранее в Храброво подтвердили информацию о том, что Балуев был снят с рейса
Калининград — Москва. Инцидент произошёл из-за того, что он был нетрезв, писали СМИ. Представитель Балуева сообщила
, что актёр просто опоздал на рейс.