Директор актёра Александра Балуева прокомментировала инцидент в аэропорту Храброво
Представитель актёра Александра Балуева прокомментировала инцидент в калининградском аэропорту, в результате которого он не попал на самолёт. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Директор артиста пояснила, что на самом деле он просто опоздал на свой рейс. По её словам, появившиеся в СМИ сведения о том, что Балуев был в состоянии алкогольного опьянения, не соответствуют действительности. "По поводу дебоша ничего не знаю. Не знаю, откуда эти сплетни и разговоры", — приводит её слова телеканал "360"
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Ранее в Храброво подтвердили информацию о том, что Балуев был снят с рейса
Калининград — Москва. Инцидент произошёл из-за того, что он был нетрезв, писали СМИ.