Life: в аэропорту Храброво сняли с рейса актёра Александра Балуева

В Калининграде в аэропорту Храброва сняли с рейса актёра театра и кино Александра Балуева. Об этом сообщает Life со ссылкой на информацию от своего гражданского журналиста.

Инцидент произошёл из-за того, что Балуев был нетрезв, пишет сайт. Актёр намеревался вылететь в Москву.

По информации Life, Балуев успешно прошёл регистрацию и уже прошёл в зал ожидания вылета, когда к нему подошли полицейские. Правоохранители после краткой беседы вывели актёра из помещения.

Александр Балуев — советский и российский актёр. В его послужном списке более 90 киноролей и больше 30 ролей на театральной сцене. Известен зрителям по таким фильмам, как "Затворник", "Антикиллер", "В августе 44-го", "Идеальная пара", "Благословите женщину", "Кандагар", "Турецкий гамбит" и многим другим.