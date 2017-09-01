Калининградцы собирают подписи против вырубки придорожных деревьев

Инициативная группа калининградцев собирает подписи на имя главы региона Антона Алиханова с просьбой прекратить вырубку придорожных деревьев. Петиция размещена на сайте change.org и за сутки собрала больше 1300 подписей.

Авторы письма обращают внимание на уникальность придорожных аллей, которые вносят огромный вклад в туристическую привлекательность Калининградской области, являясь одним из исторических символов региона.

Несмотря на это, сейчас подготавливаются к вырубке 500 деревьев на участке автодороги Калининград - Светлогорск (от посёлка Холмогоровка до посёлка Романово). Авторы петиции ссылаются на пресс-секретаря регионального Министерства развития инфраструктуры Ирину Телегину.

"Придорожные аллеи своими корнями формируют надёжное и прочное основание для асфальта, благодаря которому срок службы покрытия значительно увеличивается. Подобное благоустройство дорог является распространённой практикой в странах Европы (Польша, Италия, Франция, Германия, Чехия, Португалия и других)", — сказано в тексте письма.

Что касается небезопасного расположения деревьев, то инициативная группа предлагает решить вопрос иначе — ограничить скоростной режим до 60 км/ч, установить вдоль дороги фоторадары, а грузовики перезапустить по Приморскому кольцу.

Отметим, в марте врио губернатора Калининградской области высказался за сохранение аллей, которые находятся вдоль второстепенных региональных дорог.

Еще раньше в Калининградской области предложили написать закон об особом статусе придорожных деревьев, но до воплощении идеи дело так и не дошло.

Отметим, что за вырубку придорожных деревьев активно выступают в ГИБДД.