Алиханов высказался за сохранение аллей вдоль второстепенных дорог региона

Врио губернатора Калининградской области высказался за сохранение аллей, которые находятся вдоль второстепенных региональных дорог. Об этом Антон Алиханов сообщил после заседания экологического совета в четверг, 23 марта.

"Я поддерживаю тезис о том, что аллеи в общем и целом на тех дорогах, которые мы не трогаем и не расширяем, надо сохранять. Ведь это особенность нашей территории, и я был бы против их уничтожения", – рассказал Алиханов.