Патриарх Кирилл освятил новый корпус православной гимназии в Калининграде (фото)

В Калининграде открылся новый, третий, корпус православной гимназии. В первый день нового учебного года его освятил патриарх Кирилл. Он обратился с поздравительной речью к учителям, родителям и детям.

Он отметил, что это важный этап в жизни детей, который связан с определёнными трудностями. "Мало быть успешным, надо быть добрым. Счастье зависит не от карьеры а от того, что в нашей душе. Мы должны не только прививать знания, их можно получить в любой другой школе, мы должны духовно воспитывать детей, потому что без помощи Божьей ничего не получится", — подчеркнул предстоятель РПЦ.

В своей речи патриарх Кирилл вспомнил о Великой Отечественной войне. "Люди молились, на фронте не было безбожников. Господь оказался на нашей стороне. И ничего нам не повезло, это Бог был вместе с нами, с нашим народом и вооружёнными силами, поэтому мы прославляем День Победы как государственный, как церковный праздник. Надо, чтобы в жизни каждого были такие победы, в основе которых собственные усилия и благодать Божья, которая приходит к нам в ответ на молитвы. Растите, дорогие мои дети, умными, добрыми и глубоко верующими людьми. Сегодня мы должны построить новую Россию. Мы видим, что сегодня происходит в мире, и те страны, которые основывают своё благополучие только на деньгах и технологиях, они теряют что-то очень важное", — заключил патриарх Кирилл.

Первый корпус открылся в августе 2008 года. В новом здании православной гимназии располагаются спортивный и актовый залы, два хореографических зала, лингафонный и шесть учебных кабинетов, помещения музея церковного искусства "Ковчег" и класса школы искусств.