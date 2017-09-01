+19 °C
днем
+14 °C
ночью
01 сентября 2017 г. 19:22
69 268 пользователей
за 24 часа на сайте
57.51 -0.52
Курс ММВБ на 01 сентября 2017, 19:00
68.26 -0.78
Курс ММВБ на 01 сентября 2017, 19:00
16.25 +0.08
Курс ЦБ на 02 сентября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Патриарх Кирилл освятил новый корпус православной гимназии в Калининграде (фото)

17:11
  852
 
В Калининграде открылся новый, третий, корпус православной гимназии. В первый день нового учебного года его освятил патриарх Кирилл. Он обратился с поздравительной речью к учителям, родителям и детям. 
 
Он отметил, что это важный этап в жизни детей, который связан с определёнными трудностями. "Мало быть успешным, надо быть добрым. Счастье зависит не от карьеры а от того, что в нашей душе. Мы должны не только прививать знания, их можно получить в любой другой школе, мы должны духовно воспитывать детей, потому что без помощи Божьей ничего не получится", — подчеркнул предстоятель РПЦ. 
 
В своей речи патриарх Кирилл вспомнил о Великой Отечественной войне. "Люди молились, на фронте не было безбожников. Господь оказался на нашей стороне. И ничего нам не повезло, это Бог был вместе с нами, с нашим народом и вооружёнными силами, поэтому мы прославляем День Победы как государственный, как церковный праздник. Надо, чтобы в жизни каждого были такие победы, в основе которых собственные усилия и благодать Божья, которая приходит к нам в ответ на молитвы. Растите, дорогие мои дети, умными, добрыми и глубоко верующими людьми. Сегодня мы должны построить новую Россию. Мы видим, что сегодня происходит в мире, и те страны, которые основывают своё благополучие только на деньгах и технологиях, они теряют что-то очень важное", — заключил патриарх Кирилл.
 
Первый корпус открылся в августе 2008 года. В новом здании православной гимназии располагаются спортивный и актовый залы, два хореографических зала, лингафонный и шесть учебных кабинетов, помещения музея церковного искусства "Ковчег" и класса школы искусств.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Драмкружок, кружок по фото: чем занять ребёнка в свободное от школы время (адреса, телефоны)
17:46
  685
Драмкружок, кружок по фото: чем занять ребёнка в свободное от школы время (адреса, телефоны)
Убитая на ул. Курортной пенсионерка была известной калининградской художницей
Фото горячей новости
17:35
  2518
Дятлова: Ремонт Московского проспекта практически завершён
Фото горячей новости
14:06
  1742
В Московской области байкер остановил движение на Минском шоссе ради спасения самоубийцы (видео)
Фото горячей новости
13:51
  4404
Один с топором, второй с бомбой: в Москве предотвратили теракты на День знаний
Фото горячей новости
13:29
  3759

Лента новостей

Картинка
"Балтика" на своём поле встретится с "Кубанью", которую не может обыграть восемь матчей подряд
18:50
  181
Картинка
Калининградцы собирают подписи против вырубки придорожных деревьев
18:23
  537
Картинка
Украина ужесточит правила въезда для россиян
17:44
  801
Картинка
В Полесске осудили мужчину, убившего двоюродного брата самодельным огнестрельным оружием
17:23
  476

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Как не превратиться в инфузорию-туфельку
  1731
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Печи крематория и "красная оккупация": почему поляки теряют память
  5221 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo