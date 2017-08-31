Фестиваль K!nRock разрешили провести в сквере на Московском проспекте

Правительство Калининградской области разрешило провести рок-фестиваль "K!nRock'17. За мир в Русском мире!" в сквере на Московском проспекте. Об этом Клопс.Ru сообщили организаторы мероприятия.

"На совещании в правительстве Калининградской области было принято совместное решение с оргкомитетом фестиваля о переносе мероприятия с 8, 9, 10 сентября на 15, 16, 17 сентября", — отмечается в сообщении.

По словам организаторов, после длительного периода, в течение которого мэрия не согласовывала место проведения фестиваля, они обратились в правительство Калининградской области. На имя врио губернатора Антона Алиханова направили обращение. Организаторы также собрали более 4 тыс. подписей в интернете и на улицах города.

"В письме, в частности, сказано, что фестиваль "Калининград In Rock", проводимый в областном центре уже почти четверть века, широко известен в нашей стране и за рубежом, любим жителями и гостями нашего края, вносит значительный вклад в развитие культуры и событийного туризма", — прокомментировали организаторы фестиваля ответ от правительства региона.

Во время трёхдневного мероприятия планируют провести пропагандистские мероприятия военно-патриотической и антитеррористической направленности. Организаторы также отмечают, что площадка безопасна. Так, по периметру сквера растут деревья, "являющиеся естественными противотаранными средствами". Другим препятствием будет дорожный бордюр.