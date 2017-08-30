Форты и парки: какие варианты обустройства зон для барбекю рассматривают власти Калининграда

В региональном правительстве рассматривают варианты того, где в Калининграде можно обустроить официальные зоны для барбекю. Об этом врио министра по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал журналистам на первом международном форуме-фестивале "Гастрономический туризм и стрит-фуд" в среду, 30 августа.

"Тема зон для пикников активно развивается. Я знаю несколько команд, в том числе и стрит-фудовских, здесь (на форуме — Прим. ред.) — они думают о создании таких вот рекреационных зон", — рассказал Ермак.

По словам главы министерства, обустраивать площадки для жарки шашлыков точно не планируют на берегах Нижнего и Верхнего озёр.

"Центральная часть города — это, наверное, не очень хорошая история. Там зона более спокойной рекреации. Потому что где шашлык, там, скорее всего, будут спиртные напитки. Ну не может человек просто жарить шашлык, ничем его не запивая", — пояснил позицию чиновников Ермак.

Как отметил чиновник, в качестве возможных вариантов для размещения барбекю-зон рассматриваются не только загородные территории, но и калининградские ландшафтные парки.

"Это могут быть парки, но те, которые в центре города находятся. Это, возможно, Макс-Ашманн-парк, Южный парк. Это, возможно, форты", — уточнил Ермак.