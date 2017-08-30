Историк Трифонов: Мы нашли в бункере Ляша замурованный сейф
По словам Трифонова, он ждёт разрешения вскрыть дверцу. "В сейфе могут храниться ценные документы", — считает историк.
Внимание исследователя уже много лет приковано к бункеру последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша.
Около года назад Сергей Трифонов заявил
, что найден малый бункер, в котором, предположительно, спрятаны сокровища Кёнигсберга. Позднее, по словам исследователя, появились документы
с указанием шести подземных ходов XV века в районе Королевской горы и бункера Отто фон Ляша.
По мнению замдиректора Калининградского областного историко-художественного музея Анатолия Валуева, ещё ни один исследователь не представил научных доказательств
того, что под бункером Ляша действительно спрятаны сокровища времён Второй мировой войны.