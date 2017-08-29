Калининградская ФАС заинтересовалась новой стоимостью подключения электричества для должников

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Янтарьэнерго" и "Янтарьэнергосбыта". Об этом сообщается на сайте Калининградского УФАС России.

Причиной стали массовые обращения от прокуроров и жителей Калининградской области относительно стоимости работ по возобновлению подачи электричества должникам после отключения. Дело в отношении ОАО "Янтарьэнергосбыт" возбудили по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона РФ "О защите конкуренции". В ходе рассмотрения дела в качестве второго ответчика привлекли АО "Янтарьэнерго". Дело рассмотрят 4 сентября 2017 года.