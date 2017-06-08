"Янтарьэнергосбыт" в несколько раз повысит стоимость возобновления подачи электричества должникам

"Янтарьэнергосбыт" в ближайшее время собирается в несколько раз повысить стоимость возобновления подачи электричества должникам, которым отключали свет за неуплату. Об этом сообщает специалист по связям с общественностью ОАО "Янтарьэнергосбыт" Анастасия Чугунова.



"Связано это с тем, что нынешняя стоимость в 4 000 рублей не соответствует затратам сетевой компании. Работа по отключению должников объединяет усилия многих специалистов: выезд бригады с автовышкой для отключения, работа диспетчеров, контролирующих безопасность проведения работ, и электромонтёров. Такие же ресурсы нужны для возобновления подачи электричества", — отметили в компании.



Почти тысяча жителей Калининградской области погасили долги в течение месяца после отключения электричества. В мае энергетики ограничили поставку энергоресурса 1 650 жителям региона. Их общий долг составил 23 млн рублей. Средняя сумма долга составила более 13 тысяч рублей. Больше всего должников (830) отключили в Калининграде.



После отключения электричества в доме большая часть отключённых погасили задолженность. На сегодняшний день 670 потребителей до сих пор не рассчитались по долгам.



Узнать о планируемом отключении можно на официальном сайте компании янтарьэнергосбыт.рф. В разделе "Условия ограничения режима энергопотребления" можно проверить, есть ли ваш адрес в плане ограничения поставки энергоресурса.