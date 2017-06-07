В "Янтарьэнергосбыте" назвали сумму долга, при которой потребителям отключают свет

Потребителям электроэнергии, накопившим долг более одной тысячи рублей, стоит ожидать возможных отключений. Об этом сообщает пресс-служба "Янтарьэнергосбыта".



В соответствии с законодательством РФ электроэнергия может быть отключена при наличии у потребителя долга в сумме, превышающей два ежемесячных размера платы, определённых исходя из установленного норматива. В среднем эта сумма составляет 1 227 рублей. Однако для того чтобы электроэнергия вернулась в дом, потребителям нужно не только полностью оплатить свой долг, но и услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения в размере до четырёх тысяч рублей.



Уже месяц в регионе проходят рейды по отключению должников за электроэнергию. Так, без света на сегодняшний день остаются почти 700 человек, которые своевременно не оплатили квитанции за электроэнергию. Кроме того, до конца недели в планах "Янтарьэнергосбыта" ограничение подачи электричества ещё для 695 неплательщиков.



Узнать о планируемом отключении должники могут на официальном сайте компании янтарьэнергосбыт.рф. В разделе "Условия ограничения режима энергопотребления" можно проверить, есть ли ваш адрес в плане ограничения поставки энергоресурса. В случае наличия долга "Янтарьэнергосбыт" рекомендует незамедлительно погасить его, не дожидаясь отключения.



Помимо этого, узнать о наличии задолженности можно по телефону (4012) 60-58-85 или на сайте компании в "Личном кабинете". В онлайн-сервисе пользователи могут ознакомиться с историей платежей, передать показания и оплатить квитанцию за свет не выходя из дома.