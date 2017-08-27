Сохранить эти стены: Алиханов обещал вернуть арт-пространство в Закхаймские ворота

Глава региона обещал вернуть арт-пространство "Ворота" в здание, которое сейчас принадлежит региональному Центру стандартизации, метрологии и испытаний. Об этом пишет пресс-служба правительства Калининградской области.

Антон Алиханов сделал обещание на встрече с членами Союза фотохудожников и Союза писателей области в субботу, 26 августа, в библиотеке им. Чехова. По его словам, арт-пространство может вернуться в Закхаймские ворота в течение нескольких месяцев.

"Мы провели переговоры с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым. У нас достигнуты договоренности, что объект будет передан в областную собственность. Когда объект перейдет в региональную собственность, мы будем рассматривать возможность снижения стоимости аренды. Она должна покрывать коммунальные расходы и расходы на минимальное содержание здания", — врио губернатора рассказал о планах правительства поддерживать центр искусства.

"Для нас важно, чтобы те люди, которые занимались проектом в Закхаймских воротах — они вернули к жизни этот объект. Вы можете лучше распорядиться и сохранить эти стены", — Алиханов обратился к прежним хозяинам "Ворот".