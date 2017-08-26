Калининградцу грозит три года тюрьмы за фиктивную прописку четырёх мигрантов

Участковые полиции Калининграда установили причастность 32-летнего жителя областного центра к фиктивной прописке мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Проверка установила, что четыре гражданина одной из стран Средней Азии никогда не проживали по адресу регистрации. Их фиктивно прописали в квартире на Еловой Аллее. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан"). Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.