В Калининграде студент фиктивно прописал у себя шестерых иностранцев

В Калининграде 19-летний студент попался на фиктивной постановке на учёт иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Молодой человек прописал в свою квартиру на ул. Коммунистической шестерых мигрантов. При этом он не собирался предоставлять им жилплощадь и даже не был с ними знаком. Против студента возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт").