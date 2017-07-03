В Калининграде студент фиктивно прописал у себя шестерых иностранцев
В Калининграде 19-летний студент попался на фиктивной постановке на учёт иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Молодой человек прописал в свою квартиру на ул. Коммунистической шестерых мигрантов. При этом он не собирался предоставлять им жилплощадь и даже не был с ними знаком. Против студента возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт").
В Полесске супруги, фиктивно прописавшие восьмерых
иностранцев, заплатят штраф в 56 тыс. рублей. Они зарегистрировали у себя в квартире граждан Узбекистана.
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