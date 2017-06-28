Семейная пара, фиктивно прописавшая у себя восемь иностранцев, заплатит штраф в 56 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В Полесске супруги, у которых на иждивении трое малолетних детей, фиктивно зарегистрировали в своей квартире граждан Республики Узбекистан. При этом осуждённые не собирались предоставлять иностранцам своё жильё.

Суд признал супругов виновными по ст. 322 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации"). Каждого из них приговорили к штрафу в 28 тысяч рублей.