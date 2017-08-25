Спасатели отвлекаются и нет оборудования: независимые наблюдатели проинспектировали пляжи области

Пляжи Калининградской области в течение нескольких дней инспектировали независимые наблюдатели. Об этом рассказал замполпреда президента в СЗФО Михаила Ведерников на совещании по обеспечению безопасности людей на воде.

"Несколько дней патрулировались пляжи в разных муниципалитетах. В ряде случаев они фиксировали формальную организацию безопасности: нет должного оборудования, рабочего персонала, самих спасательных вышек мало, спасатели покидают свой рабочий пост или отвлекаются, не ведут работу с людьми, купающимися в неспокойном море", — пояснил Ведерников.

Основными причинами гибели на водоёмах являются алкогольное опьянение и купание в запрещённых местах. Главный государственный инспектор Калининградской области по маломерным судам Рафис Камалов уверен, что муниципалитеты могли бы снизить число таких смертей, если бы оборудовали дополнительные пляжи в местах традиционного массового отдыха людей, но возникают проблемы с финансированием.

Михаил Ведерников отметил, что финансовый вопрос не должен быть причиной гибели людей. Он рекомендовал муниципалитетам обратиться к общественным и волонтёрским организациям.

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов предложил привлекать частных инвесторов для развития территории: "Прибрежные территории нашего региона пользуются большой популярностью у представителей бизнеса. Не вижу проблемы подключить их".

В ходе совещания отдельное внимание было уделено безопасности людей на пляжах Зеленоградска. Прокуратура Калининградской области сообщила результаты проверки, которую инициировали после гибели молодой женщины в конце июля. Одной из причин несчастного случая прокуратура Калининградской области называет бездействие и халатное отношение к работе со стороны ответственных лиц.

"Условия для пребывания людей с ограниченными возможностями не соблюдены. Есть нарушения в содержании информационных стендов. Кроме того, зоны для купания детей на пляже не обозначены линией поплавков, пункты оказания первой медицинской помощи недооснащены, знаки, запрещающие купание, установлены не во всех необходимых местах. Недопустимо также расстояние спасательных вышек и численность спасателей на территории пляжа", — озвучил замечания прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

На совещании главы муниципалитетов поделились опытом по повышению мер безопасности на пляжах. Предложено оборудовать официальные места купания дополнительными буями, применить во всех муниципалитетах систему передвижного спасательного пункта.

Решения и рекомендации, принятые в ходе данного совещания, направлены во все муниципалитеты Калининградской области.