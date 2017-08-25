+20 °C
днем
+10 °C
ночью
25 августа 2017 г. 18:01
64 577 пользователей
за 24 часа на сайте
58.83 -0.33
Курс ММВБ на 25 августа 2017, 18:00
69.86 +0.02
Курс ММВБ на 25 августа 2017, 18:00
16.38 -0.08
Курс ЦБ на 26 августа 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Спасатели отвлекаются и нет оборудования: независимые наблюдатели проинспектировали пляжи области

17:01
  427
Пляжи Калининградской области в течение нескольких дней инспектировали независимые наблюдатели. Об этом рассказал замполпреда президента в СЗФО Михаила Ведерников на совещании по обеспечению безопасности людей на воде. 
 
"Несколько дней патрулировались пляжи в разных муниципалитетах. В ряде случаев они фиксировали формальную организацию безопасности: нет должного оборудования, рабочего персонала, самих спасательных вышек мало, спасатели покидают свой рабочий пост или отвлекаются, не ведут работу с людьми, купающимися в неспокойном море", — пояснил Ведерников.
 
Основными причинами гибели на водоёмах являются алкогольное опьянение и купание в запрещённых местах. Главный государственный инспектор Калининградской области по маломерным судам Рафис Камалов уверен, что муниципалитеты могли бы снизить число таких смертей, если бы оборудовали дополнительные пляжи в местах традиционного массового отдыха людей, но возникают проблемы с финансированием. 
 
Михаил Ведерников отметил, что финансовый вопрос не должен быть причиной гибели людей. Он рекомендовал муниципалитетам обратиться к общественным и волонтёрским организациям.
 
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов предложил привлекать частных инвесторов для развития территории: "Прибрежные территории нашего региона пользуются большой популярностью у представителей бизнеса. Не вижу проблемы подключить их". 
 
В ходе совещания отдельное внимание было уделено безопасности людей на пляжах Зеленоградска. Прокуратура Калининградской области сообщила результаты проверки, которую инициировали после гибели молодой женщины в конце июля. Одной из причин несчастного случая прокуратура Калининградской области называет бездействие и халатное отношение к работе со стороны ответственных лиц. 
 
"Условия для пребывания людей с ограниченными возможностями не соблюдены. Есть нарушения в содержании информационных стендов. Кроме того, зоны для купания детей на пляже не обозначены линией поплавков, пункты оказания первой медицинской помощи недооснащены, знаки, запрещающие купание, установлены не во всех необходимых местах. Недопустимо также расстояние спасательных вышек и численность спасателей на территории пляжа", — озвучил замечания прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. 
 
На совещании главы муниципалитетов поделились опытом по повышению мер безопасности на пляжах. Предложено оборудовать официальные места купания дополнительными буями, применить во всех муниципалитетах систему передвижного спасательного пункта. 
 
Прокуратура Калининградской области начала комплексную проверку муниципальных пляжей области. 
 
Решения и рекомендации, принятые в ходе данного совещания, направлены во все муниципалитеты Калининградской области.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Фейерверки, спектакли, стрит-фуд: Клопс.Ru составил интерактивную карту развлечений в сентябре-2017
17:55
  64
Афиша
Фейерверки, спектакли, стрит-фуд: Клопс.Ru составил интерактивную карту развлечений в сентябре-2017
В эти выходные получите 3000 рублей в подарок
Фото горячей новости
15:30
  4376
"Я не знала, что на меня оформили кредитную карту": калининградка рассказала, как стала должником в банке
Фото горячей новости
15:11
  4721
В Черняховском районе "Прибалтийская мясная компания три" открыла новое производство
Фото горячей новости
12:00
  3041
Показы под открытым небом, кинокафе и викторина: в Калининграде пройдёт "Ночь кино"
Фото горячей новости
11:55
  2904

Лента новостей

Картинка
"Проплакала всю ночь": девушка-водитель вызвалась оплатить лечение собаки, которую сбила в Правдинске
17:55
  161
Картинка
Мэрия: десятки засохших деревьев угрожают жизни калининградцев
17:53
  88
Картинка
Россиян предупредили о вероятности новых терактов в Испании
17:49
  122
Картинка
На ул. Елизаветинской Renault сбил 20-летнего велосипедиста
17:24
  284

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Какие новости привез Путин
  2378
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Дар для трейдеров, проклятие для банков
  3933
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo