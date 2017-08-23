Алиханов объяснил заявление о передаче калининградских парков в частные руки

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов объяснил заявление о передаче парков в частные руки. Об этом он рассказал в среду, 23 августа, на III Форуме предпринимателей Балтийского моря.

"Есть такая мысль. Парки находятся в ужасном состоянии. Город Калининград не справляется с их содержанием. Проводятся точечно какие-то вещи, но давайте скажем прямо: то, что мы видим в Центральном парке — это конец 80-х", — заявил Алиханов.

Он отметил, что передача парков в частные руки по концессии может помочь решить проблемы их содержания. Он также привёл в пример недавно прошедший фестиваль "Калининград Сити Джаз".

"В этом году "Калининград Сити Джаз" дали довольно существенную субсидию. Спасибо коллегам. Мы с ними договорились, что они эти деньги не на конферансье тратят, а на то, чтобы парк в порядок привести. Мы теперь с вами вместо лавок сидим на хороших удобных креслах. Будем в том же духе продолжать", — отметил он.