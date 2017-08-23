Алиханов предложил калининградской фабрике обуви получить субсидию для выхода на иностранные рынки

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил калининградской фабрике рабочей обуви "Западбалтобувь" получить субсидию по одной из программ, которые продвигает Российский экспортный центр, чтобы выйти со своей продукцией на иностранные рынки. Такое заявление глава региона сделал в среду, 23 августа, на III Форуме предпринимателей Балтийского моря.

Во время прогулки по выставке Алиханов остановился у стенда с примерами производимой предприятием "Западбалтобувь" продукции. Менеджер рассказала Алиханову о планах модернизировать производство в соответствии с евростандартами для того, чтобы выйти на иностранный рынок.

"Мне звонил вчера Кораблёв из Российского экспортного центра. Они курируют как раз направление после сертификации иностранной. Он говорил, что им надо срочно куда-то определить средства на иностранную сертификацию. Так что вот, пожалуйста", — предложил Алиханов.