В региональном правительстве рассказали, когда Художественная галерея переедет в ДКМ

Переезд Художественной галереи в ДКМ займёт не меньше двух лет. Такое заявление после оперативного совещания во вторник, 25 июля, сделал врио губернатора Антон Алиханов.



"Сейчас идёт проектно-изыскательская работа. Мы обсчитываем, во сколько это выльется. Предварительные оценки достаточно существенные, чтобы привести ДКМ в должный вид для полного переезда. Не буду пока называть цифру. Реализация этого проекта начнётся не раньше следующего года и займёт минимум два года", — подчеркнул глава региона.