В Калининграде пообещали устанавливать придорожные ограждения единого дизайна
Власти Калининграда планируют устанавливать в городе однотипные придорожные ограждения. Об этом во время рабочего выезда корреспонденту Клопс.Ru сообщил глава города Александр Ярошук.
По словам чиновника, в ближайшее время для утверждения нового формата в администрации будет проведено специальное мероприятие.
Жители города обращали внимание на то, что в городе устанавливают разные ограждения
. Например, на путепроводе на ул. Озерова поставили ворота чёрного цвета. Выбор смутившего горожан внешнего вида ограждения не смог объяснить даже сам подрядчик. На другом мосту, Деревянном, будет иной дизайн.
Жалуются на придорожное ограждение и водители. После установки новые конструкции сразу же захватывают рекламщики
. Иногда это угрожает безопасности водителей, а также нарушает общую эстетику города.
В 2017 году на нанесение дорожной разметки, установку пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей было выделено 15 миллионов рублей
. Согласно контракту, подрядчик должен устанавливать новые ограждения и мыть уже установленные.
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