Калининградцам показали новое ограждение для Деревянного моста на Острове (фото)

В Калининграде показали новое ограждение, которое украсит отремонтированный Деревянный мост, соединяющий Октябрьский остров с Московским проспектом. Фрагмент ограждения был показан журналистам во время рабочего выезда главы города Алекандра Ярошука.



Ограда заменит старую немецкую, сохранить которую для эксплуатации невозможно. Новый забор на мосту будет выполнен в историческом стиле, а украшать его будет дубовая веточка.



Отметим, за сохранение исторического облика Деревянного моста ранее Отметим, за сохранение исторического облика Деревянного моста ранее собирали подписи жители Калининграда.



Деревянный мост фигурирует в известнейшей математической "Задаче о кёнигсбергских мостах", окончательно решённой самим Леонардом Эйлером. Он был построен в 1404 году. В последний раз реконструкция проводилась в 1904 году.