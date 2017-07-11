Калининградцам показали новое ограждение для Деревянного моста на Острове (фото)
Константин Сериков / Клопс.Ru
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В Калининграде показали новое ограждение, которое украсит отремонтированный Деревянный мост, соединяющий Октябрьский остров с Московским проспектом. Фрагмент ограждения был показан журналистам во время рабочего выезда главы города Алекандра Ярошука.
Ограда заменит старую немецкую, сохранить которую для эксплуатации невозможно. Новый забор на мосту будет выполнен в историческом стиле, а украшать его будет дубовая веточка.
Отметим, за сохранение исторического облика Деревянного моста ранее собирали подписи
жители Калининграда.
Деревянный мост фигурирует в известнейшей математической "Задаче о кёнигсбергских мостах", окончательно решённой самим Леонардом Эйлером. Он был построен в 1404 году. В последний раз реконструкция проводилась в 1904 году.
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