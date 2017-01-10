Калининградские власти выделили на разметку, "лежачих полицейских" и придорожные ограждения 15 млн рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Власти Калининграда выделяют на 2017 год до 15 миллионов рублей на нанесение дорожной разметки, установку пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей. Соответствующая котировка размещена на сайте госзакупок.
Согласно конкурсу, подрядчик должен будет производить работы по очистке и мойке ограждений, покраске элементов обустройства дорог, уходу за разметкой (нанесение и восстановление).
В течение года компания, которая выиграет конкурс, должна после получения сообщения об аварийной ситуации от спецслужб в течение двух часов организовать выезд дежурной или аварийной бригады на место, установить предупреждающие знаки и ограждения, организовать ликвидацию аварийной ситуации. В случае невозможности устранения последствий — немедленно сообщить в ЕДДС и в мэрию информацию о характере повреждений и мероприятиях, необходимых для её ликвидации.
Что касается разметки, то её подрядчик должен наносить с помощью как краски, так и пластика.
Конкурс по выбору подрядчика состоится 16 января.
Стоит отметить, что за два последних месяца на аналогичные цели администрация выделяла
6,5 млн рублей.
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