Калининградские власти выделили на разметку, "лежачих полицейских" и придорожные ограждения 15 млн рублей

Власти Калининграда выделяют на 2017 год до 15 миллионов рублей на нанесение дорожной разметки, установку пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей. Соответствующая котировка размещена на сайте госзакупок.



Согласно конкурсу, подрядчик должен будет производить работы по очистке и мойке ограждений, покраске элементов обустройства дорог, уходу за разметкой (нанесение и восстановление).



В течение года компания, которая выиграет конкурс, должна после получения сообщения об аварийной ситуации от спецслужб в течение двух часов организовать выезд дежурной или аварийной бригады на место, установить предупреждающие знаки и ограждения, организовать ликвидацию аварийной ситуации. В случае невозможности устранения последствий — немедленно сообщить в ЕДДС и в мэрию информацию о характере повреждений и мероприятиях, необходимых для её ликвидации.



Что касается разметки, то её подрядчик должен наносить с помощью как краски, так и пластика.



Конкурс по выбору подрядчика состоится 16 января.