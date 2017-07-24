Алиханов: После реконструкции БСМП сможем справиться даже с массовым поступлением болельщиков ЧМ-2018

После реконструкции Больницы скорой медицинской помощи калининградские медики смогут без проблем справиться с массовыми поступлениями болельщиков чемпионата мира по футболу. Такое заявление сделал врио губернатора Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в понедельник, 24 июля.

"После реконструкции мы сможем полностью отработать чемпионат мира. У нас не будет никаких трудностей, даже если, не дай бог, будут какие-то массовые поступления болельщиков в случае беспорядков", — заверил глава региона.

Он отметил, что темпы строительства полностью устраивают заказчика работ. "У самих строителей никаких опасений нет, идут в графике. Темпы нас устраивают, стройка заканчивается в следующем году. Нам необходимо в следующем году найти порядка 350 млн, чтобы закупить немонтируемое оборудование", — пояснил Алиханов.

В рамках мероприятий правительства Калининградской области по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года запланировано проведение капитального ремонта в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Пионерской центральной городской больнице, Центральной городской клинической и Областной инфекционной больницах. Суммарно финансирование работ из федерального и регионального бюджетов за 2016–2018 годы составит 1,5 млрд рублей.