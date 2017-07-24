Алиханов: После реконструкции БСМП сможем справиться даже с массовым поступлением болельщиков ЧМ-2018

После реконструкции Больницы скорой медицинской помощи калининградские медики смогут без проблем справиться с массовыми поступлениями болельщиков чемпионата мира по футболу. Такое заявление сделал врио губернатора Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в понедельник, 24 июля.
"После реконструкции мы сможем полностью отработать чемпионат мира. У нас не будет никаких трудностей, даже если, не дай бог, будут какие-то массовые поступления болельщиков в случае беспорядков", — заверил глава региона.
Он отметил, что темпы строительства полностью устраивают заказчика работ. "У самих строителей никаких опасений нет, идут в графике. Темпы нас устраивают, стройка заканчивается в следующем году. Нам необходимо в следующем году найти порядка 350 млн, чтобы закупить немонтируемое оборудование", — пояснил Алиханов.
В рамках мероприятий правительства Калининградской области по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года запланировано проведение капитального ремонта в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Пионерской центральной городской больнице, Центральной городской клинической и Областной инфекционной больницах. Суммарно финансирование работ из федерального и регионального бюджетов за 2016–2018 годы составит 1,5 млрд рублей.
В конце мая началась реконструкция
части комплекса БСМП, в рамках которой снесли одно из зданий. Сейчас ведётся строительство нового трёхэтажного корпуса с переходной галереей. В 2017–2018 годах на эти цели будет направлено в общей сложности 1 млрд 233 млн рублей. Из них 757,2 млн рублей пойдут на строительство, остальные средства — на оснащение. Врио вице-премьера регионального правительства Александр Рольбинов ранее заявлял
, что после завершения реконструкции калининградцы получат современное медицинское учреждение, "которое сможет оказывать медицинские услуги на самом высоком уровне".
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