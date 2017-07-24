От Минтруда через суд потребовали объяснить "колоссальные" пенсии депутатов

У министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина через суд потребовали объяснить разницу между пенсиями депутатов и рядовых граждан. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации

Иск подал адвокат Юрий Качан. По его мнению, в России "существует отдельное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение депутатов, ставящее их в привилегированное положение". В иске адвокат требует разъяснить причины такой ситуации и предлагает передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.

"По всей территории РФ построены дворцы из мрамора и гранита — здания главных управлений ПФР, в то время как подавляющее большинство пенсионеров влачит полунищенское существование вследствие мизерных размеров пенсий по старости, а правительство активно муссирует вопрос о необходимости увеличения пенсионного возраста", — говорится в тексте искового заявления.

Соответчиком по иску заявлена замглавы департамента пенсионного обеспечения Минтруда Елена Москалёва. Мещанский суд Москвы рассмотрит заявление 31 июля.