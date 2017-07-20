Глава думского комитета рассказал о причинах "мизерных" пенсий россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал верными выводы исследования о положении пенсионеров в России. Об этом сообщает "Интерфакс"
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"Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятёрку худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год", — заявил Нилов изданию.
Он рассказал, что россияне жалуются на потерю накоплений при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. По мнению политика, фонды пользуются юридической неосведомлённостью людей, которые не знают, что для перехода необходимо предупредить за пять лет. В этом случае средства не потеряются.
"Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге", — посетовал Нилов.
Он отметил, что недавно был принят проект закона, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам до сих пор не решён.
Россия вошла в пятёрку стран
с самыми неблагоприятными условиями жизни для пенсионеров. Худшие показатели только у Бразилии, Греции и Индии. В 2016 году Россия заняла ту же позицию, но авторы исследования считают, что ряд показателей ухудшились.
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