Глава думского комитета рассказал о причинах "мизерных" пенсий россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал верными выводы исследования о положении пенсионеров в России. Об этом сообщает "Интерфакс"

"Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятёрку худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год", — заявил Нилов изданию.

Он рассказал, что россияне жалуются на потерю накоплений при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. По мнению политика, фонды пользуются юридической неосведомлённостью людей, которые не знают, что для перехода необходимо предупредить за пять лет. В этом случае средства не потеряются.

"Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге", — посетовал Нилов.

Он отметил, что недавно был принят проект закона, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам до сих пор не решён.