Россия вошла в пятёрку худших стран для пенсионеров
Россия вошла в пятёрку стран с наиболее неблагоприятными условиями для жизни пенсионеров. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на глобальный пенсионный индекс инвесткомпании Natixis Global Asset Management.
В рейтинге из 43-х позиций страна заняла 40-е место. Худшие результаты показали только Бразилия, Греция и Индия. Лидерами топа стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США находятся на 17-й строке.
В 2016 году Россия занимала ту же позицию. За год в стране, по мнению авторов документа, ухудшилось сразу несколько условий для пенсионеров: материальное благосостояние и здравоохранение. Зато качество жизни и финансов, по сравнению с прошлым годом, стало лучше. Индекс благосостояния рассчитывают на основе 18 критериев, которые входят в четыре направления: пенсионные финансы, материальное благосостояние, качество жизни и здоровье
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