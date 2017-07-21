"Россия-1" покажет сериал "Преступление" с Прилучным, полностью снятый в Калининграде

В понедельник, 24 июля, в 21:00 на телеканале "Россия-1" состоится премьера детективного сериала "Преступление", полностью снятого в Калининграде. Продюсер сериала Аркадий Данилов рассказал Клопс.Ru подробности.

В главных ролях — Павел Прилучный и Дарья Мороз. В основе сюжета — расследование жестокого убийства. Главные герои — следователи, которые пытаются найти причастных к преступлению. "Каждая серия — это появление нового подозреваемого. Задача героев понять, убийца он или нет. Сериал держит зрителя в серьёзном напряжении. Я уверяю, скучно не будет", — объяснил Аркадий Данилов.

Уникальность картины в том, что за все серии — а их двадцать — не будет ни одной кровавой сцены. "Это первый детективный сериал, в котором нет убийств, только одно в самом начале. Здесь показана интеллектуальная работа следователей, но именно это захватывает и интригует", — поделился с Клопс.Ru продюсер ленты.

"Преступление" снималось полностью в Калининградской области, с первого до последнего кадра. "Главенствующую роль сыграла эстетика картины, Калининград здесь выступает одним из персонажей. Ваш город нам дал то нужное напряжение, ту нужную картинку, которую очень хотел наш режиссёр Максим Василенко, он до сих пор находится в полном восторге", — отметил Данилов.