"Россия-1" покажет сериал "Преступление" с Прилучным, полностью снятый в Калининграде

В понедельник, 24 июля, в 21:00 на телеканале "Россия-1" состоится премьера детективного сериала "Преступление", полностью снятого в Калининграде. Продюсер сериала Аркадий Данилов рассказал Клопс.Ru подробности.
В главных ролях — Павел Прилучный и Дарья Мороз. В основе сюжета — расследование жестокого убийства. Главные герои — следователи, которые пытаются найти причастных к преступлению. "Каждая серия — это появление нового подозреваемого. Задача героев понять, убийца он или нет. Сериал держит зрителя в серьёзном напряжении. Я уверяю, скучно не будет", — объяснил Аркадий Данилов.
Уникальность картины в том, что за все серии — а их двадцать — не будет ни одной кровавой сцены. "Это первый детективный сериал, в котором нет убийств, только одно в самом начале. Здесь показана интеллектуальная работа следователей, но именно это захватывает и интригует", — поделился с Клопс.Ru продюсер ленты.
"Преступление" снималось полностью в Калининградской области, с первого до последнего кадра. "Главенствующую роль сыграла эстетика картины, Калининград здесь выступает одним из персонажей. Ваш город нам дал то нужное напряжение, ту нужную картинку, которую очень хотел наш режиссёр Максим Василенко, он до сих пор находится в полном восторге", — отметил Данилов.
Сериал "Преступление" снимали
ещё осенью 2015 года, все это время шел этап постпродакшна. Чуть позже на территории Калининграда велись съёмки картины "Жёлтый глаз тигра"
, а в настоящий момент в производстве полнометражная картина "На Париж"
.
Такой интерес к региону связан с подписанием врио губернатора Антона Алиханова постановления о субсидировании фильмов, снятых в Калининграде
. "Поддержка, которая оказывается правительством Калининградской области кинопроизводству, даёт очень серьёзные плоды. У продюсеров в Москве очень большой интерес к вашему региону", — объяснил Аркадий Данилов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.