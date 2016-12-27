Калининградская область заключила соглашение о возвратах средств за съёмку фильмов в регионе

Калининградская область подтвердила своё участие в проекте по запуску системы возвратов средств за съёмку фильмов на своей территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее соглашение во вторник, 27 декабря, подписали врио главы региона Антон Алиханов, директор направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Планируется, что сумма возврата кинопроизводителям составит 20% от потраченных средств. Также в регионе будет создана служба "единого окна" для организации съёмочного процесса и создания образовательной программы для молодых специалистов. Региону до 1 февраля предстоит разработать "Дорожную карту" с планом-графиком реализации совместных инициатив и проектов сторон-участников соглашения.

"Калининградскую область уже выбирают для проведения киносъёмок. Режиссеров привлекают логистические преимущества региона, расположенного недалеко от Москвы, Санкт-Петербурга и совсем рядом с Европой, интересует также уникальное историческое и культурное наследие нашей территории. Кинобизнес может стать очень перспективным направлением творческого кластера региональной экономики, принести дивиденды для туризма, сферы сервиса и других отраслей", - прокомментировал соглашение глава Калининградской области Антон Алиханов.

Аналогичные пилотные проекты в сотрудничестве с АСИ и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения намерены также реализовать Краснодарский край и Ульяновская область.