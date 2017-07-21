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Калининградские волонтёры рассказали о мошенниках, перехватывающих пожертвования на лечение животных

Автор: Никита Лопатин
16:00
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В Калининграде участились случаи мошенничества, когда деньги на лечение бездомных животных собирают люди, не имеющие к зоозащитникам никакого отношения. Об этом Клопс.Ru рассказали волонтёры.
 
Так, на прошлой неделе Клопс.Ru рассказывал о выпавшем из машины котёнке, на спасение которого срочно требовались средства. Многие откликнулись, однако, как выяснилось позже, в это же время активизировались посторонние люди, которые выложили в соцсетях фото пострадавшего малыша, указав номера карт уже не зоозащитников, а свои.

Схемы, по которым работают мошенники, просты. Кто-то оставляет "левые" реквизиты в комментариях к записям о необходимой помощи, а кто-то копирует фотографии животных к себе на страницу, заменяя номера банковских карт администраторов групп на свои собственные.

"Я написала пост о том, что животному нужна помощь, они его скопировали, выставили мои фотографии, а реквизиты для денежных пожертвований изменили", — рассказала один из кураторов приюта-передержки для диких животных "Клюквенное" Светлана Санина.
 
"В последнее время участились случаи, когда выкладывают фотографии больных животных столетней давности, — объяснила Клопс.Ru пресс-секретарь КРОО "Право на жизнь" Екатерина Ублинская. — За последние полгода ситуация обострилась, раньше такого не было".
 
Если благотворители перевели деньги на чей-то банковский счёт, отозвать сумму будет уже нельзя, сообщили в пресс-службе Сбербанка России. "Вы своей волей осуществили банковскую операцию. Сами, своими руками. Если вы дали деньги вору, а вор убежал, деньги уже не вернёшь. Здесь то же самое. Теоретически можно заблокировать карту предполагаемого мошенника, но для этого нужно точно знать, что это мошенник. А это уже дело суда", — пояснили в пресс-службе.
 
"Единственная рекомендация — быть бдительными и не переводить деньги всем подряд. Также не передавайте никому реквизиты своих банковских карт. Есть случаи мошенничества даже по номеру банковской карты", — отметили в пресс-службе регионального УМВД и порекомендовали тем, кто считает, что стал жертвой мошенников, незамедлительно обращаться в отдел полиции.
 
Администраторы групп по оказанию помощи животным советуют не вестись на сообщения с подозрительных аккаунтов.

"Если вы хотите оказать какую-то помощь, вы должны убедиться в том, кому переводите свои деньги: зайти на страницу того человека, кто скидывает банковские реквизиты, посмотреть в группе, является ли он её администратором, — посоветовала Ублинская. — Мы всегда призываем приехать к нам в приют и посмотреть, куда пойдут пожертвованные вами средства".
 
Во многих пабликах регулярно ведутся отчёты. "Мы всегда пишем, что мы сделали, какие ветеринарные услуги оказали и сколько на это ушло денег. С нами в любой момент можно связаться", — пояснила Светлана Санина.
 
О переводах можно предупреждать администраторов групп, чтобы пожертвование не потерялось и действительно пошло на благое дело. "Мы просим отписываться в специальном обсуждении тех, кто перевёл нам деньги. Там же рассказываем о состоянии животного. Что касается фотографий — мы на них накладываем водяной знак, на котором строчкой прописано название группы", — рассказала Елена Сумская.
 
Волонтёры подчёркивают важность средств, поступающих от населения. "Пожертвования — это всё, что у нас есть. Мы существуем только благодаря им. Со стороны государства нам никто не помогает",— сказала Светлана Санина.
 

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Prist
Prist #
16:05
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