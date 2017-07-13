В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка, которому оторвало хвост

Калининградские зоозащитники спасают тайского котёнка, который выпал из автомобиля и получил травмы. Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта для бездомных животных "Кошкин дом 39" Елена Сумская.



Инцидент произошёл 11 июля. Прохожие услышали писк котёнка в районе Второй эстакады.



"Это как раз та самая ситуация, о которой мы очень часто предупреждаем владельцев автомобилей — котёнок спрятался под капотом и не успел убежать", — пояснила зоозащитница.



Очутившись на дороге, животное получило серьёзные повреждения кожи, ему оторвало хвост. В таком состоянии оно забилось под шумозащитный экран. На место событий прибыли промышленные альпинисты и МЧС, прохожие растянули страховочное полотно. Пойманного котёнка доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь.



"Кошка-донор (участница проекта Клопс.Ru "Кошка-донор (участница проекта Клопс.Ru "8 мартовских котов" , спасённая осенью с крыши альпинистами — Прим. ред.) поделилась кровью, и на следующий день котёнок был прооперирован", — рассказала Сумская.