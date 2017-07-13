В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка, которому оторвало хвост
Калининградские зоозащитники спасают тайского котёнка, который выпал из автомобиля и получил травмы. Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта для бездомных животных "Кошкин дом 39" Елена Сумская.
Инцидент произошёл 11 июля. Прохожие услышали писк котёнка в районе Второй эстакады.
"Это как раз та самая ситуация, о которой мы очень часто предупреждаем владельцев автомобилей — котёнок спрятался под капотом и не успел убежать", — пояснила зоозащитница.
Очутившись на дороге, животное получило серьёзные повреждения кожи, ему оторвало хвост. В таком состоянии оно забилось под шумозащитный экран. На место событий прибыли промышленные альпинисты и МЧС, прохожие растянули страховочное полотно. Пойманного котёнка доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь.
"Кошка-донор (участница проекта Клопс.Ru "8 мартовских котов", спасённая осенью с крыши альпинистами — Прим. ред.)
поделилась кровью, и на следующий день котёнок был прооперирован", — рассказала Сумская.
Сейчас животное находится в стационаре клиники. Но для того чтобы встать на ноги, ему предстоит долгое лечение. Желающие поучаствовать в судьбе котёнка могут перевести любые средства по реквизитам, указанным в волонтёрской группе "ВКонтакте"
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