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Врач, воспитатель, начальник почты: бюджетники Калининграда рассказали о своих зарплатах — 2

Автор: Никита Лопатин, Анна Новицкая
17:00
  730 0
Зарплаты работников бюджетных сфер не только оказываются ниже средних по региону — люди признаются, что вынуждены подрабатывать таксистами, брать деньги у других членов семьи или оставлять неприбыльную должность. В первой части материала о своих реальных заработках рассказали преподаватель университета, синоптик, чиновник, бывший сотрудник полиции и учительница математики. Теперь Клопс.Ru побеседовал с врачом скорой помощи, воспитательницей в детском саду, инженером "Теплосетей", начальником отделения "Почты России" и водителем из МЧС.


Начальник отделения "Почты России"

 

"Я ненавижу "Почту России"! Мы не доставочное отделение, у нас одно рабочее окно, но поскольку мы центр города, некоторые считают, что нам можно отправлять интернет-посылки. У нас места нет. Мы принимаем маленькие посылочки, отправляем письма. Всё! Очень много народу. Для такого почтового отделения, находящегося в центре города, места мало. Но все считают, что мы здесь ничего не делаем. Я начальник отделения и одновременно оператор. У меня регулярно забирают операторов. Скоро буду увольняться.

Такого нет, чтобы я посредине рабочего дня вышла в туалет.

Вчера я ушла домой в полдесятого вечера. А работаем до семи. После официального рабочего дня я выполняю обязанности начальника отделения. Днём я работаю оператором, а всю прочую документацию: подшивку, переоценку, проверку товара и прочее — после работы. 

Зарплата смешная. Если 20 тысяч рублей получу — это хорошо. Мы можем получать ещё по сделке с продажи газет и прочей продукции. Продала вот на две тысячи, посчитала всё точно. 500, 600 рублей обязательно срежут. И ничего не желают объяснять.

У нас полок для товара нет. Все стеллажи я собирала на всех складских помойках, стены сама красила.

До пенсии не досижу, наверное, невозможно. Я проработала в самых разных структурах и даже в других странах, но такого безобразия не видела.

Люди проходят обучение, большой набор был почтовых работников в этом году, никто не выдерживает.

Если что-то случится и я буду работать за двоих, мне доплачивать не будут. В других отделениях есть заместители. Ушёл начальник — заменяет заместитель. А я выполняю обязанности двух человек. И я должна вывернуться наизнанку. А на каждом собрании раз в месяц, на которых собирают всех начальников, замов, обвиняют нас в том, что мы обворовываем почту. Кто ещё кого обворовывает!"
 
 

Врач скорой помощи

 
"В среднем получается — у меня ещё надбавки за стаж — 47–48 тысяч рублей. На двух работах, считай: по совместительству я врач-кардиолог в одной из городских поликлиник.

С оплатой проблем нет, всё без задержек. Если приходит молодой специалист, то хорошо платят. На скорой, конечно, ставки выше по сравнению с работой в поликлинике. Молодой специалист, без стажа, будет получать от 20 до 27 тысяч. Это нормальная зарплата. В поликлинике максимум оклад 16–17 тысяч.

Сейчас кризис. Раньше можно было и на отпуск что-то оставить. Сейчас практически вся зарплата идёт банально на поесть и заплатить за квартиру. Не шикуя, это впритык. Врачам приходится на двух, трёх работах работать.

Единственная проблема в кадрах. Бригады полностью не укомплектованы, работаем по одному человеку. Хотя по штатным нормативам должны быть: водитель, врач и два фельдшера. На деле работают врач и один фельдшер, а бывает, иногда и этого нет — один врач.

Скорая — работа ночная. Ночью очень много вызовов. Город растёт, население растёт, а количество бригад не увеличивается. Нагрузка на бригаду в два раза выше, чем должна быть по нормативам. По-хорошему, нужно строить ещё одну подстанцию. Сейчас в городе их четыре, бригады на износ работают. А это ещё нет пика, нет эпидемии. Когда зимой вирусные инфекции — бригады полностью зашиваются.

Норматив зарплаты в скорой помощи в Калининграде один из самых низких по стране. В Москве наши коллеги зарабатывают от 120 тысяч рублей с таким же графиком работы. Там в три-четыре раза выше ставки: им доплачивает московское правительство".


Воспитательница

 
"Зарплата педагога в детском саду — это его оклад 10 200 рублей, прописанный в договоре, а остальное — это баллы, которые идут из этого финансирования. Там целая комиссия, которая обсуждает, какие баллы, какому педагогу и за что начисляются.

Самое интересное, что цена балла не фиксирована. Балл может стоить 30 рублей, а может 900 рублей. То есть ты можешь весь месяц работать и за десять баллов получить 300 рублей, а можешь тысяч шесть. И ты никогда не знаешь, сколько получишь. Это как-то назначает министерство.

На жизнь этого не хватает, конечно. Если бы супруг не работал, не знаю, что было бы.

Воспитателям не делают полную ставку — делают 0,85 ставки. Это делается для того, чтобы не шёл педагогический стаж. Мы не имеем никаких привилегий, которые есть у педагогов.

Рабочий день — с семи утра до часу дня. Или с часу дня до семи вечера.

Сложность работы в том, что наполняемость группы — 25 человек. Часто нет няни на группе, потому что никто не хочет работать за маленькую зарплату. Весь прошлый год мы проработали без нянь. Выполняли работу воспитателя и няни. Ты вынужден оставлять детей одних, чтобы сходить получить еду, принести, раздать, помыть посуду. Сам одеваешь детей на улицу. То есть одна с 25 детьми.

Я по образованию культуролог, прошла переподготовку и пошла работать, потому что было интересно. Но это интересно до тех пор, пока ты не оказываешься один на один с 25 детьми, и плюс на тебя сверху начальство капает, чтобы ты выполнял бумажную работу.

У нас молодых почти нет. Половина сотрудников — это люди глубокого пенсионного возраста. Есть педагоги, которым семьдесят лет, и они держатся за эту работу.
 
Сейчас я в декрете. Получаю 3500 рублей каждый месяц. Я полтора года отработала, поэтому единоразовая выплата была 60 тысяч в моём случае. Это считается по зарплате".


Инженер МУП "Калининградтеплосеть"

 
"Зарплата примерно 25 тысяч рублей, складывается она из оклада и премии.

Работа очень тяжёлая — постоянно ходить по потребителям, подвалам, полным блох, фекалий и прочего счастья. Бумажной работы довольно много: надо составлять акты, поэтому бывает, что народ остаётся после работы.

Люди "Теплосети" не всегда любят. Часто, не разобравшись в ситуации, начинают винить нас в каких-то трудностях, связанных с теплом, а на самом деле проблемы не из-за того сотрудника.

Денег не особо хватает. Получается откладывать что-то порядка пяти тысяч в месяц на чёрный день. Да и то не всегда. Для комфортной жизни хотелось бы около 40–45 тысяч рублей.

Мне приходится подрабатывать таксистом. Как другие выходят из положения — не знаю".
 

Водитель в МЧС

 
"В месяц платят от восьми до десяти тысяч рублей. У меня спасение — две работы. Вторая — водитель грузовых машин. На ней я могу от 20 до 40 тысяч получить в зависимости от работы и часов. Там почасовая оплата. Но сейчас полмесяца мы простаиваем без работы.
 
В МЧС нельзя официально вторую работу иметь, мне пришлось неофициально на вторую работу устроиться.
 
Откладывать не очень получается, потому что и квартплата, и кредит, и на семью. Тратим не сразу, пытаемся растянуть. Для комфортной жизни нужно бы от 50 до 70 тысяч рублей. Когда работал на автобусе, столько и выходило. Хватало.

У меня в карауле работают вместе со мной три человека — ещё начкар и пожарный. Я только водитель, но на авариях принимаю участие во вскрытии машин.
 
В Калининграде аттестованные спасатели получают от 20 тысяч и выше. У них полные составы.

Так как мы гражданский персонал, к нам отношение не очень хорошее. И людей не берут, чтобы нам полегче было. Когда крупные пожары происходят, два-три человека не справляются вообще. Нагрузка очень высокая идёт.
 
Новые сотрудники не приходят вообще. А старые все держимся. Потому что, если мы начнём уходить, пожарную часть вообще закроют".
 

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