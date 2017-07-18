Синоптик, чиновник, полицейский: бюджетники Калининграда рассказали о своих зарплатах



Большая часть жителей Калининградской области (как бюджетников, так и работающих на частные предприятия) получает зарплату на уровне средней по региону — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Большая часть жителей Калининградской области (как бюджетников, так и работающих на частные предприятия) получает зарплату на уровне средней по региону — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса Клопс.Ru , в котором приняло участие более пяти тысяч человек. Каждый пятый зарабатывает 10–20 тысяч, 7,7% — меньше 10 тысяч рублей, а у 3% зарплата не дотягивает и до пяти тысяч рублей. Впрочем, в комментариях отметились и люди с иным доходом — например, матрос, который указал, что не стал бы работать меньше чем за 100 тысяч в месяц, или специалист зарубежной IT-компании, чья зарплата также превышает сотню тысяч рублей.



Клопс.Ru побеседовал с бюджетниками, живущими в Калининграде. О своих реальных заработках рассказали преподаватель университета, синоптик, чиновник, бывший сотрудник полиции и учительница математики.

Старший преподаватель БФУ им. И. Канта

"Зарплата на руки — 14 тысяч рублей. Функционал зависит от сотрудника: ты можешь делать всё по минимуму, читать грустные лекции по бумажке, не заниматься наукой — и тогда это адекватная зарплата, я считаю. Хотя такая работа никому не нужна, и это получается просто скрытая форма безработицы: я делаю вид, что работаю, вы делаете вид, что мне платите.



Если стараться работать хорошо, постоянно улучшать свои лекции, придумывать какие-то новые формы занятий и прочее, то понятно, что зарплата в 14 тысяч становится неадекватной.



У нас предусмотрены стимулирующие выплаты раз в полгода как раз для поощрения таких хорошо работающих сотрудников. Но проблема в том, что ты никогда не знаешь, сколько и за что тебе заплатят. Обычно эта полугодовая выплата в районе 20 тысяч, но иногда бывает и 40 тысяч — не угадаешь.



Жить только на эти деньги невозможно, поэтому все крутятся. Кто-то из молодых может работать в научной лаборатории, которая имеет гранты и доплачивает за исследования — но это уже совсем другая работа, не преподавательская. Большинство же или репетиторством подрабатывает, или в школах, или в такси".

Синоптик Гидрометцентра

"В ситуационном центре в Москве ставка восемь тысяч, а у нас вообще пять тысяч. Ну, плюс там всякие надбавки и премии.



Вопросов задают много, хотят от нас тоже много. Но для того чтобы мы могли это выполнить, нужно нас финансировать, а этого не происходит. Наоборот, сокращают финансирование, из-за этого сокращаются наши возможности. Вот если сравнить с Китаем — там 70 тысяч автоматических станций. У нас — всего три тысячи.



Всем бюджетникам пытаются повысить зарплаты, но нас не имеют в виду: мы как будто на Марсе работаем. Мы не бюджетники — мы никто вообще. Нас вспоминают, только когда по телевизору погоду слушают. Никто не задаётся вопросом: а как живут те метеорологи, на что?



У нас здесь работают одни пенсионеры, потому что молодым сюда неинтересно идти. В Санкт-Петербурге работает целый гидрометеорологический университет, который выпускает кучу специалистов. Но ни один молодой специалист сюда не приходит: ему неинтересно на такую зарплату существовать. И вот мы просто умираем тихонечко.



Погода и климат сейчас будут меняться. И значение метеоинформации будет возрастать. Власти опять будет жареный петух клевать, и они будут вспоминать про метеорологов. А чтобы раньше вспомнить — никому в голову не придёт".

Ведущий специалист-эксперт структурного подразделения одного из федеральных министерств

"Мы финансируемся из Москвы. Оклад — четыре тысячи рублей, со всеми надбавками за чин, выслугу лет и так далее у меня выходит чистыми 15 тысяч с мелочью.



Бывают квартальные премии. Расчёт разный, в последнее время от шести тысяч до десяти тысяч рублей. Но это всё нестабильно. Сегодня платят, завтра нет денег в казначействе. Сейчас средняя зарплата в Калининграде составляет где-то 20 тысяч — хотелось бы получать эти деньги.



Денег мне не хватает катастрофически! Если бы не муж, то не работала бы здесь. Аванса хватает, чтобы заплатить за коммуналку — причём аванс уходит полностью, хотя и пытаемся экономить на воде, свете, газе. Зарплаты хватает, чтобы раза три сходить в магазин и закупиться на неделю продуктами, бытовой химией. Ничего не откладываю.



Работы много, но интересно, поэтому и держусь. В отпуск ухожу только с полной уверенностью, что отдел не пострадает от моего отсутствия.



Граждане в последнее время ведут себя с нами очень невежливо. Бывают, попадаются кадры, которые ну чуть ногой дверь не открывают, заявляя, что мы им должны, потому что чиновники. То есть между мной, простым служащим, и, скажем, депутатом Госдумы обыватель разницы зачастую не видит".



Полицейский

"Зарплата была 26 800 рублей. Премии бывали, ко Дню полиции выдавали ещё один оклад. Сейчас получил первую пенсию — 9700 рублей.



Я не офицер, рядовой сотрудник. В обязанности входило сопровождение иностранных дипломатов. Работа тяжёлая, как любая работа с людьми. Не считаю, что оплачивалась она по достоинству.



Заработка хватало на оплату квартплаты, коммуналки — и всё. Сбережений делать не выходило".



Учительница математики в средней школе

"Проработала я в школе математиком три года. Совсем недавно сбежала. Так как вышла на работу сразу после университета, то считалась молодым специалистом, за что получала ежемесячные три тысячи рублей. С ними на руки выходило около 17–23 тысяч. Сумма варьировалась в зависимости от стимулирующих выплат, количества заменяемых уроков и прочих моментов, связанных с функционалом учителя.



Стабильная нагрузка заключается в проведении уроков, их подготовке, проверке тетрадей, поддержании документации класса. Приходится проводить дополнительные занятия для отстающих. Также всегда возникают неожиданные дела: проверка олимпиад, сопровождение и наблюдение на ЕГЭ, классные мероприятия, конкурсы, открытые уроки, бесконечные курсы повышения квалификации... Всё это отнимает уйму времени, но вознаграждения не несёт.



Конечно, приходится прибегать к репетиторству — иногда получается таким образом повысить свой доход до 30 тысяч рублей.



Мне удавалось с таким окладом чувствовать себя более или менее комфортно, но это заслуга мужа. Одной мне едва ли хватило бы на самостоятельную жизнь.



Когда я задаю себе вопрос, какая зарплата устроила бы меня на том же месте, то ставлю себя в тупик. Невозможно оценить такой вклад в детей, потраченные нервы, отсутствие контроля над своим временем, безграничную ответственность в денежном эквиваленте. Именно поэтому я была вынуждена уйти".